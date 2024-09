Como il ricatto hard del prof alle studentesse minorenni | se vuoi un voto alto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 3 settembre 2024) Faceva proposte indecentisue alunne su Instagram ilessore di 26 anni di, ora sospeso e indagato per violenza sessuale. In particolare, l'uomo avrebbe avuto due approcci di cui uno con una ragazza minorenne. Ilessore era un supplente in servizio ae inizialmente avrebbe attirato le due ragazze a sè con atteggiamenti cordiali e gentili per poi passarefolli richieste sessuali. La prima vittima l'avrebbe contattata a fine inverno e lo avrebbe accusato di violenza sessuale. Lo stesso registro l'avrebbe messo in atto anche con un'altra giovane studentessa del suo liceo. A quest'ultima il docente avrebbe promesso voti alti nella sua disciplina e l'aiuto con iessori di altre materie. Ma l'insegnante in realtà ddue avrebbe voluto qualcosa in più.