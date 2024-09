Chiringuiti e regole | Spiaggia sì alla movida

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 3 settembre 2024) "Primo: su quasi 30di Rimini si contano sulle dita di una mano quelli che fanno qualche serata con musica a settimana. E solo uno, non dei miei, che di domenica fa duemila e passa persone, all’aperto, sulla, senza nessun ‘grave pericolo’ per sicurezza e igiene come dice qualcuno. Secondo: inon fanno affatto concorrenza alle discoteche, semmai tirano la volata, visto che non aprono prima dell’una o le due di notte. Terzo: basta andare a Marina di Ravenna per uscire dal mortorio di Rimini, e vedere gente che bin riva al mare due sere a settimana fino alle due di notte. Ma se vogliono affossare del tutto il nostro turismo lo dicano, e ili vietino anche per la musica d’ascolto a pomeriggio". E’ un fiume in piena Maurizio Bronzetti, titolare di vari stabilimenti balneari.