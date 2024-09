Caffè e sport | i vantaggi di bere un espresso prima di allenarsi

Leggi tutta la notizia su amica

(Di martedì 3 settembre 2024) “But first, coffee!” è delle frasi mantra che ha fatto il giro del mondo (tra le più condivise dei social). Perché il, bevanda tipicamente appartenente alla cultura italiana, è amato e consumato, nelle sue molte varianti, in moltissimi Paesi. Un buon, però, non è un mezzo ottimo soltanto per cominciare la giornata. Ma anche per dare il via a qualsiasi attivitàiva. Esistono, infatti, molti benefici che ilpuò apportare a chi fa. Un brand di riferimento nel settore e nel business della torrefazione,Borbone ha indagato questo aspetto del, in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024. Ha chiesto aivi e nutrizionistiivi.