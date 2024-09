Blitz anticamorra nel Casertano | droga pagata con Pos e Reddito di Cittadinanza

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di martedì 3 settembre 2024) Caserta. Accettava anche carte di debito e deldiil clan Picca-Di Martino che vendeva la sua cocaina al confine tra Napoli e Caserta. L’organizzazione malavitosa è stata sgominata oggi dai carabinieri e dalla DDA con 42 misure cautelari: 32 arresti in carcere, 3 ai domiciliari e 7 divieti di dimora in Campania emessi contestando, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, riciclaggio, autoriciclaggio, detenzione di armi, traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. I militari del nucleo investigativo hanno sequestrato il dispositivo portatile, a disposizione di uno spacciatore il quale, con la compagna romena, vendeva cocaina a domicilio utilizzando una Jeep Renegade e soprattutto la partita Iva di un negozio di abbigliamento riconducibile all’uomo.