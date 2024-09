Bimbo si perde tra i vicoli di Portovenere grande spavento Lo ritrovano i finanzieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 3 settembre 2024)(La Spezia), 3 settembre 2024 – Brutta disavventura per un bambino nella nota località turistica di, a pochi chilometri da La Spezia. Il piccolo, per motivi ancora ignoti, si è allontanato dalla mano dalla madre, finendo perre l’orientamento. Ad attirare l’attenzione della guardia di finanza sono state proprio le urla della donna, spaventata per la fine che avrebbe potuto fare il figlio. Tra la vicinanza al mare e la presenza di alte scogliere rocciose, il timore era che al bambino potesse essere capitato qualcosa. Le due pattuglie delle fiamme gialle, di cui una in mare su unità navale, hanno immediatamente interrotto il servizio per mettersi alla ricerca del bambino facendosi dire dai genitori il nome e consegnare una foto.