Aggredisce un ragazzo con il taser denunciato 21enne

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di martedì 3 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoLa Polizia di Stato hain stato di libertà un giovane tarantino di 21 anni ritenuto presunto responsabile dei reati di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Il personale della Squadra Volante è intervenuto ieri sera nei pressi di una palestra ubicata in una traversa di via Cesare Battisti dove due fratelli avevano trovato riparo dopo aver subito un’aggressione. Dal racconto del più giovane dei due fratelli, i poliziotti hanno appreso che un loro coetaneo senza un apparente motivo lo avrebbe avvicinato per poi colpirlo all’addome con una scarica di. Le successive indagini condotte dai Falchi della Squadra Mobile hanno ben presto portato all’individuazione del presunto aggressore, un giovane incensurato di 21 anni, che è stato rintracciato dopo poco meno di un’ora in Città Vecchia presso la sua abitazione.