Viaggio a settembre le migliori tre mete in Europa

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di lunedì 2 settembre 2024) La compagnia aerea Vueling propone leinper affrontare il ritorno alla routine MILANO – Con la sua leggerezza e quel senso di libertà che porta con sè, l’estate è così attesa e desiderata per mesi che, quando arriva, sembra sfuggire in un battito di ciglia. Ma per chi non si rassegna all’idea di tornare definitivamente alla quotidianità e desidera assaporare ancora un po’ della magia estiva, pianificare un, anche solo uno breve city-break, può rivelarsi un efficace antistress. Proprio per questo, Vueling, parte del gruppo IAG e che quest’anno festeggia il suo ventesimo anniversario, suggerisce leinper