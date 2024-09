Spal dieci arrivi e oltre venti partenze Ma il mercato di Casella non è ancora finito

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quello che è accaduto nelle ultime ore di trattative ha inevitabilmente condizionato il giudizio complessivo deldella, che fino al 29 agosto si stava sviluppando secondo i piani del club di via Copparo. Al netto di tutti i problemi riscontrati per riuscire a cedere gli atleti coi contratti più pesanti (Buchel per esempio è rimasto sul groppone). Come è noto, la campagna acquisti biancazzurra è da considerarsiaperta, ma vediamo quali sono state le modalità di intervento del direttore sportivodal giorno del suo insediamento alla deadline del 30 agosto. Dovendo fare i conti con un numero enorme di giocatori sotto contratto (quasi 40), il dirigente arrivato dalla Pro Vercelli ha deciso di concentrarsi innanzitutto sulle cessioni degli atleti che non rientravano nel progetto tecnico di mister Dossena o nei parametri economici della società.