Repubblica vuole cancellare pure Tex Willer | Eroe di un genocidio Simbolo di mascolinità tossica

(Di lunedì 2 settembre 2024) Uno speciale didedicato ai cowboys, miti del West da ridimensionare e addirittura da esorcizzare con addirittura un atto d’accusa contro Tex. L’dei fumetti nato dalla matita di Aurelio Galeppini e dalla penna di Gianluigi Bonelli viene demolito minuziosamente, in pieno delirio woke. Carlo Pizzati prima confessa il peccato di gioventù, le letture di Tex, poi demolisce il suo mito, in un rito da psicomagia alla Jodorowsky. «Sono un fan di tutta questa narrativa», scrive. «Perché? Anche a causa di certe lezioni die di intensa autosufficienza, un equilibrio e una sicurezza in sé che molti uomini e ragazzi della mia generazione hanno sempre trovato magnetici ed esemplari, per quanto ridicola possa apparire questa nostra passione macho, a un esame contemporaneo».