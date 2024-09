Qualità dell’aria e inquinamento Rilievi in corso

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 2 settembre 2024) Dopo quelli già eseguiti tra marzo e aprile, sono ina San Donato ulteriorisulla, a cura di Arpa. Fino al 24 settembre una stazione mobile dell’Agenzia regionale per l’ambiente, installata nel giardino delle associazioni di via Unica Bolgiano, registrerà i livelli di biossido di zolfo (SO2), monossido di carbonio (CO), ossidi di azoto (NO e NO2) e ozono (O3), Pm10 e Pm2.5. I dati raccolti offriranno al Comune un prezioso strumento per avere un’idea dellae pianificare misure di mitigazione dell’. Durante la precedente tornata di controlli, le sostanze inquinanti - le stesse attualmente sotto la lente - sono state tenute monitorate dal 6 marzo al 10 aprile, sempre attraverso una postazione mobile di Arpa, posizionata nel cortile della Casa delle associazioni.