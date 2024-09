PS5 Pro un video fan made mostra il design della nuova console Sony

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di lunedì 2 settembre 2024) In queste ultime settimane si sono intensificate le indiscrezioni riguardanti PS5 Pro,diche dovrebbe essere ormai prossima alle presentazione, visto che il colosso giapponese parrebbe essere ormai pronto ad annunciare la macchina da gioco mid-gen. Appena pochi giorni dopo un leak che potrebbe aver anticipato il, il nome e la data dell’annuncio, alcuni fan hanno deciso di creare un render in 3D sfruttando le informazioni condivise di recente da billbil-kun, così dare come si deve quello che dovrebbe essere il form factor del modello Pro di PlayStation 5. E come possiamo vedere dalqui sotto, PS5 Pro dovrebbe essere decisamente simile (addirittura quasi identica) a PS5 Slim, presentando però nelle parti centrali delle due scocche laterali delle strisce contraddistinte da un colore nero ludico.