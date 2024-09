Peste suina l’allarme nel Novarese | Ingenti danni al settore Lo stato continui a pagare gli indennizzi agli allevatori

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Forte preoccupazione in Piemonte per l’arrivo dellain alcuni allevamenti di Novara. A lanciaree’ il vicepresidente Coldiretti Piemonte, Bruno Mecca Cici, che dice: “La carne del Piemonte serve per i prosciutti Dop San Daniele e di Parma che esportiamo in tutto il mondo. La sicurezza alimentare di questi prodotti va sempre garantita e tutelata, non possiamo far sì che un comparto che copre il 5% del Pil nazionale venga messo a repento per un virus portato da cinghiali, bene indisponibile dello”. L'articolonel: “al. Logli” proviene da Il Fatto Quotidiano.