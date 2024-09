Non fa abbastanza Parole sconcertanti | scoppia la rissa Biden-Netanyahu

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il premier israeliano Benjaminnon sta facendoper raggiungere un accordo con Hamas per un cessate il fuoco a Gaza e la liberazione degli ostaggi. Ne è convinto il presidente americano Joeche a domanda diretta dei giornalisti sull'impegno del leader israeliano nei negoziati ha risposto un secco "no". E la risposta del presidente Usa ha scatenato, come era prevedibile, la reazione di Israele. "È strano che il presidente degli Stati Uniti faccia pressione sul primo ministro, che ha accettato la proposto Usa già il 31 maggio e la mediazione del 16 agosto, e non su Sinwar - il capo dell'ufficio politico di Hamas - che continua a rifiutare con veemenza qualsiasi accordo", ha detto un alto funzionario citato dal quotidiano "Yedioth Ahronoth".