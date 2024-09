Milan risultati deludenti e caso spogliatoio | crolla la quota dell’esonero di Fonseca

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 2 settembre 2024) La situazione in casaè di alta tensione train campionato e casi nello. Le prime tre giornate in Serie A hanno fatto scattare un campanello d’allarme e anche la prestazione contro la Lazio è stata troppo altalenante. In più un altro episodio non è passato inosservato. Nonostante l’immediata smentita dei diretti interessati, ha fatto discutere anche l’esclusione di Theo Hernandez e Rafael Leao dal primo minuto, con i due che non hanno partecipato al cooling break nella ripresa della sfida alla Lazio.