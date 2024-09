L’Italia fa incetta di medaglie alle Paralimpiadi | tre ori e un record del mondo con Barlaam Bicelli e Ghiretti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024)dipernella quinta giornata dei Giochi Paraolimpici di Parigi 2024. Con tanto didelper il nuotatore Simoneche ha vinto l’oro nei 50 stile libero, categoria S9, in 23”90, battendo il tempo precedente di Denis Tarasov. Anche l’atleta bresciano Federicosi è aggiudicato l’oro nei 400 stile libero, nella categoria S7, in 4’38”70, la stessa in cui lo scorso anno vinse i mondiali. Trionfo anche per Giulianei 100 rana SB3 femminili. Nel triathlon hanno invece hanno conquistato d’argento sia Veronica Yoko Plebani che la coppia formata da Francesca Tarantello e Silvia Visaggi nella PTVI femminile. Nel W1, il team misto nel tiro con l’arco si aggiudica infine la medaglia di bronzo. In seguito ad una rimonta clamorosa, terzo posto anche per Daila Dameno e Paolo Tonon.