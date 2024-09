L’Arezzo cede a Pesaro | la Vis vince 3-0

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di lunedì 2 settembre 2024) Prima sconfitta stagionale per, che cade sul campo della Viscon un netto 3-0, lo stesso campo dove aveva recentemente trionfato in Coppa Italia. Una serata difficile per gli amaranto, che subiscono tre reti — due nel primo tempo e una nel secondo — senza mai riuscire a mostrare una reazione connte, nonostante l’inserimento di alcuni nuovi giocatori. La Vispassa in vantaggio al 29? con Peixoto e raddoppia al 34? con Nicastro. Nel finale, Ceccacci chiude la partita all’87’, regalando ai padroni di casa una vittoria netta e meritata. Formazioni: Vis(3-4-1-2): Vukovic; Coppola, Tonucci, Bove; Peixoto (18? st Zoia), Paganini, Pucciarelli, Tavernaro (26? st Ceccacci); Orellana (38? st Di Paola); Nicastro, Cannavò (39? st Molina). A disposizione: Munari, Palomba, Nina, Neri, D’Innocenzo, Antolini, Gambino, Forte, Thiane, La Rosa, Okoro.