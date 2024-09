Kaspersky | occhio alle truffe del Back To School

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) - Milano, 2 settembre 2024. Con l'avvicinarsi delTo, gli esperti di cybersecurity dihanno rilevato un aumento significativo delle attività fraudolente. Ogni anno, i criminali informatici approfittano del periodo di intenso shopping e di preparativi per il ritorno tra i banchi di scuola per lanciare campagne di phishing sofisticate. Tuttavia, gli esperti diavvertono che quest'anno le campagne sono diventate più mirate, con l'obiettivo specifico di rubare i dati personali di studenti, insegnanti e dirigenti del settore educativo. Una delle tecniche più comuni è l'uso di moduli di raccolta dati su piattaforme come SurveyHeart.com, simili a Google Forms, per mettere in atto le