Indossa la maglia ‘sbagliata’ | calciatore picchiato e insultato reazione shock dei tifosi

(Di lunedì 2 settembre 2024) La polizia tedesca ha avviato un’indagine per aggressione dopo che un giocatore dell’Under 23 del club di seconda divisione del Norimberga è stato aggredito sabato sera, forse a causa di un post sui social media in cuiva unadel Bayern Monaco. Un portavoce della polizia di Norimberga ha detto alla dpa che stanno indagando su quattro persone non identificate. Lo riporta l’Adnkronos. Il club di Norimberga aveva precedentemente reso pubblico l’incidente di sabato sera, senza fare il nome del giocatore. Il difensore Niklas-Wilson Sommer ha quindi pubblicato una sua foto con il viso parzialmente gonfio su Instagram. Sommer non è solo un, ma anche un influencer con oltre 1 milione di follower. Norimberga ha affermato di credere che l’incidente sia il risultato della condivisione di una sua foto con unadei grandi rivali bavaresi del Bayern.