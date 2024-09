In casa Celentano il clima è teso | Adriano e la figlia Rosalinda non si sentono da 8 mesi

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di lunedì 2 settembre 2024)e suanon hanno mai avuto un rapporto scevro da problemi e incomprensioni: la terzogenita del cantante e di sua moglie Claudia Mori, che oggi ha 56 anni, ha ammesso più volte di essere distante dalla sua famiglia. Oggi però sembra che la situazione sia diventata ancora più complicata: in una recente intervista, proprioha raccontato di non avere contatti con suo padre da almeno 8. L’ultima volta chee suasi sono sentiti era esattamente il 6 gennaio, giorno in cui ricorre l’Epifania. Oltre all’arrivo della befana, il 6 gennaio si festeggia anche il compleanno del noto artista, che lo scorso inverno ha compiuto ben 86 anni.