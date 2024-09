In Argentina una cantina sfida le convenzioni con una bottiglia più leggera

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 2 settembre 2024) Un vino pregiato merita unapesante? Non più. LaZuccardi, a Mendoza, in, rompe gli schemi con una mossa che segna un cambio di paradigma. Secondo quanto riporta la rivista americana The drink business, l'aziendaha deciso di lanciare i suoi vini, solitamente imti in contenitori pesanti, in una nuova, seguendo la scia dell’azienda vinicola Catena Zapata, sempre in, che da dieci anni cerca di sensibilizzare il paese sulla questione. Questa scelta, che si applica anche ai suoi vini di punta, verrà lanciata con la suadi Finca canal de uco a Le Place de Bordeaux - la più antica e prestigiosa rete di distribuzione di fine wine – ed ha già il potenziale di scuotere l’intero settore.