I programmi in tv oggi 2 settembre 2024 | film e intrattenimento

(Di lunedì 2 settembre 2024) Su Rai Uno Maxima, su Canale 5 Cornetto Battiti live. Guida aiTv della serata di lunedì 2Cosa ci propone la programmazione televisiva di lunedì 2? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.20 Máxima. La vera e appassionante storia d’amore tra Máxima Zorreguieta e Willem-Alexander, principe d’Orange-Nassau ed erede al trono dei Paesi Bassi. Una giovane ragazza argentina, studiosa di economia ed esperta di finanza internazionale, figlia di un importante politico, incontra per caso un principe reale, scatta il colpo di fulmine, ma coronare il loro amore sarà difficile, diventerà presto un affare di stato. Su Rai 4 dalle 21.