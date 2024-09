I brasiliani hanno scelto Bluesky come alternativa a X

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 2 settembre 2024) È un progetto nato proprio all’interno delle stanze di Twitter e, oggi, si ritrova a essere la primascelta dagli utentiche – visto quel che sta succedendo nelle ultime ore – non possono più accedere a X. Moltissimi cittadini del Paese sudamericano (dove la piattaforma di proprietà di Elon Musk contava oltre 22 milioni di utenti), infatti,deciso di optare persocial per rimanere connessi in Brasile. I numeri, infatti, parlano chiaro: nel giro di tre giorni – da quando è entrata in vigore la sospensione che ha dato seguito a un ordine esecutivo -, oltre un milione di utenti ha creato un nuovo account sulla piattaforma decentralizzata.