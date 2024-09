Hamas ostaggi nelle bare se Israele continua gli attacchi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) L'ala armata diha affermato che glitorneranno in"dentro le" se la pressione militare continuerà, avvertendo che sono state date "nuove istruzioni" ai militanti che sorvegliano i prigionieri nel caso in cui le truppe israeliane dovessero avvicinarsi. "Netanyahu insiste nel voler liberare i prigionieri attraverso la pressione militare invece di concludere un accordo, il che significherà che torneranno dalle loro famiglie dentro le", ha affermato Abu Obeida, portavoce delle Brigate Ezzedine Al-Qassam, in una dichiarazione. "Sono state date nuove istruzioni ai mujaheddin incaricati di sorvegliare i prigionieri riguardo a come comportarsi con loro se l'esercito di occupazione si avvicinasse al loro luogo di detenzione", ha affermato.