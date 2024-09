Gnocchi tagliatelle e ciabatta | i cibi italiani più storpiati all' estero

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di lunedì 2 settembre 2024) Non è difficile fare una classifica delle parole italiane del cibo storpiate fuori dai confini nazionali: chi è a contatto con gli stranieri tutti i giorni, può garantire che la realtà supera di gran lunga la fantasia (e le classifiche). La pronuncia è un indicatore dell'identità culturale italiana; quando questa viene martorizzata, la prendiamo un po' come un'offesa. Se una volta "brusheda", "Versaci" e il quartiere romano "Travestera" erano le parole più deformate, negli ultimi anni il numero di vocaboli è cresciuto notevolmente. Iche gli stranieri non sanno pronunciare Non è una questione di "snobberia", tutt'altro. In Italia prendiamo molto sul serio la nostra tavola e la lingua di Dante. Certi errori linguistici fanno sorridere (molte volte), altri invece ci fanno arrabbiare (molto poco). Come la parola "pistacchio".