Gli estrosi hobby di Giacomo Dini | Ho già comprato due caccia F104 ora colleziono locomotive a vapore

(Di lunedì 2 settembre 2024) "Sono partito con il cielo, sono passato ora alla terra e voglio finire con il mare". Questo l’obiettivo di, 60 anni, titolare della "Biemmegi", azienda meccanica che ha i suoi stabilimenti in via Jesi alla Tombaccia.aveva già destato curiosità perché sopra un capannone aveva messo un F 104 e cioè unda guerra. "L’hoa Roma da uno che aveva vinto l’appalto per la rottazione dei mezzi dell’esercito. L’avevano tagliato a pezzi prima di venderlo per cui ho dovuto ricomporlo tutto, saldarlo, eliminare le bozze". L’unico ? "No, perché ne ho anche un altro sempre di F 104 che sto rimettendo a posto e questo ha un particolare in più". E sarebbe? "Ha anche il motore". Dove nasce questa passione? "Avevo mio fratello che era stato in aviazione e mi sono appassionato ai suoi racconti di quando vedeva partire e decollare i".