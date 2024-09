Giovani artigiani all’opera | Realizzeremo a mano ’Le avventure di Pinocchio’ E’ il nostro grande sogno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 2 settembre 2024) Quando varchi la soglia del civico 241 in via Toscanini si compie una magia: tornare indietro nel tempo. Qui la Bottega dei Gozzi esiste dal 1902 e da allora nulla (o pochissimo) è cambiato, a partire dagli strumenti datati secoli come punzoni, palette, stecche d’osso, usate ancora oggi per realizzare repliche perfette di opere letterarie senza tempo o restaurare e rilegare volumi altrettanto preziosi. Un esempio? L’edizione della Bibbia di Borso d’Este curata da Franco Cosimo Panini Editore.