Chi è Delfina Chaves l’attrice che interpreta la Regina d’Olanda nella serie Maxima

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di lunedì 2 settembre 2024), un nome che fino a poco tempo fa riecheggiava soprattutto nei circuiti televisivi argentini, è pronta a spiccare il volo verso la ribalta internazionale. La giovane attrice è stata scelta perre una delle figure reali più intriganti e controverse d’Europa: ladei Paesi Bassi. La nuovaZorreguieta: Motherland si preannuncia come un tuffo senza filtrivita di una donna che, partendo dall’Argentina, è riuscita a conquistare non solo il cuore di un principe ma anche un intero regno. Un talento forgiato da una famiglia d’artenasce nel 1996 a Lobos, un piccolo centroprovincia di Buenos Aires, in una famiglia che le ha trasmesso fin da subito il gusto per l’arte e lo spettacolo.