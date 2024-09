Barella prende fiato Lo scenario e i tempi di recupero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) Nicolòsi ferma per qualche minuto: il centrocampista dell’Inter ha svolto l’operazione che è riuscita perfettamente. Ora qualche giorno di riposo prima di rientrare alla Pinetina. INTERVENTO – Dopo l’intervento di oggi al naso, Nicolòsalterà qualche giorno di allenamento prima di rientrare a pieno regime ad Appiano Gentile. Come anticipato nel pomeriggio, l’idea è quella di riaverlo a disposizione già dalla trasferta di Monza che aprirà il duro trittico contro Manchester City e Milan. Il centrocampista dell’Inter ha sentito anche il tecnico Luciano Spalletti che ha capito le intenzioni dell’azzurro e ha lasciato parole al miele per il sardo. Adesso l‘Inter lavorerà con attenzione al rientro diperché sarà fondamentale riaverlo nelle migliori condizioni.