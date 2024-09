Anna Castiglia Assurditè Lamante e Sarah live con Apple Music | i dettagli

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di lunedì 2 settembre 2024) C’è un nuovo appuntamentoale nel cuore di Milano. Giovedì 12 settembre alle 21:00, quattro tra le voci emergenti della scenaale italiana selezionate per il programma Up Next Italia disi esibiranno. Protagoniste nell’anfiteatro diPiazza Liberty,animeranno la serata con i loroset. Ogni artista, infatti, si esibirà dal vivo raccontando la propriaa e condividendola in un contesto particolarmente raccolto. “Prendere parte a questo evento e all’iniziativa di Up Next Italia è un vero onore”, afferma. “Siamo quattro progetti femminili, una rappresentanza significativa che porta con sé un segnale e un messaggio potente”.