Allerta meteo c’è l’avviso del sindaco Clemente Mastella

(Di lunedì 2 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIn ragione dell’gialla diramata dalla Protezione civile regionale, a partire dalle ore 14:00 di oggi 2 settembre e fino alle ore 14:00 di domani 3 settembre, ilha emesso un avviso per le avverse condizionirologiche; in particolare per il Sannio sono previsti “rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità, in attenuazione dalla serata odierna; i fenomeni tenderanno a divenire locali o sparsi dal primo mattino di domani martedì 3 settembre”.