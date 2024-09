Zapatos Rojos | arriva a Venezia l’installazione contro la violenza sulle donne

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 1 settembre 2024), riconosciuta mondialmente,dell’attivista Elina Chauvet. L’opera celebra il 30° anniversario del Centro Antidella città.di Elina Chauvet è apparsa per la prima volta il 22 agosto 2009 a Ciudad Juárez, in Messico.nasce a partire da una donazione di 33 paia di scarpe, per commemorare l’ondata di femminicidi che ha caratterizzato il Paese durante gli Anni Novanta. L’artista è stata ispirata da un evento tragico avvenuto proprio all’interno della sua famiglia: la morte della sorella per mano del marito. Dalla sua prima apparizione,ha avuto moltissime repliche. Non solo in Messico, ma anche in altri paesi del mondo come Argentina, Ecuador, Canada, Stati Uniti, Spagna, Italia e Norvegia. In questi giorni, l’operaanche a