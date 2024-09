Spirit de Milan | Fucina bucolica artistica sold out

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Non ha deluso le aspettative il concerto della band cassanese Fba () in scena allodelo scorso mercoledì sera. In molti si sono lasciati conquistare dalle note musicali che invitavano alle danze irlandesi nel localeout. L’esibizione su quel palco è stata considerata un riconoscimento professionale: "Esibirsi allodeè stato per noi una grande soddisfazione. Salire su quel palco, dove si sono esibiti molti dei migliori artisti in circolazione lo considero come un riconoscimento alla nostra lunga attività musicale. Un grazie di cuore agli organizzatori e ai tanti che hanno voluto partecipare alla serata evento", ha così dichiarato il leader del gruppo Maurizio Feregalli (nella foto) che aggiunge: "Per me ogni concerto è importante come fosse l’ultimo.