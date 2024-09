Premier League | altro stop Chelsea il Newcastle ritrova Tonali e vince LIVE | Manchester United-Liverpool 0-1|Estero

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 1 settembre 2024) 2024-09-01 17:05:00 Fermi tutti! Il programma del terzo turno di2024/25 si chiude oggi con le ultime tre sfide. Alle 14:30 Ilmanca ancora il successo a Stamford Bridge. Dopo il ko all’esordio contro ilCity e il successo esterno sul campo del Wolverhampton, i Blues di Enzo Maresca non vanno oltre l’1-1 contro il Crystal Palace. Jackson apre le marcatore nel primo tempo, Eze riprende ile pareggia definitivamente i conti. Nell’altra sfida, successo per 2-1 del, che al St. James’ Park batte il Tottenham grazie alle reti di Barnes e Isak; in mezzo il momentaneo 1-1 con l’autorete di Burn. Debutto casalingo per, omaggiato da uno striscione dei tifosi dei Magpies: l’ex Milan è entrato in campo al 68’ al posto di Longstaff.