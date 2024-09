Pedullà | Inter forza spaventosa! Il mio voto al suo mercato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Alfredosul suo canale Youtube ha dato unaldell’estivo. A differenza di molti si espone in maniera incredibilmente positiva nei confronti della dirigenza. GIUDIZIO – Alfredogiudica in questo modo l’operato nerazzurro in estate: «Ildell’lo prendi adesso e dici chedo ora? Taremi e Zielinski li hanno fatti da tempo, se li avessero fatti a giugno o luglio te la ricordi di più e ilnerazzurro ti viene più chiaro. Non puoi dimenticare però queste operazioni, quindi loro due appartengono alestivo. Hai aggiunto Martinez e hai preso il difensore giovane che volevi, Palacios. Io do 7.5, ci sta tutto perché hai migliorato i reparti e con tutte le problematiche tra entrate e uscite hai risolto tutto.