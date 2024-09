Mountain bike Mondiali 2024 | Alan Hatherly fa il colpaccio ad Andorra terzo Pidcock Sesto Luca Braidot

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Arriva una grande sorpresa nella prova di cross country deidial maschile in quel di: a vincere è infatti il sudafricanoche trova uncompletamente contro pronostico. Gara magnifica per il bronzo olimpico che sul finale ha dato spettacolo andando a battere tutti i favoriti. Nel testa a testa con il francese, argento olimpico, Victor Koretkzy,è riuscito a prevalere di 22”, con il transalpino ancora una volta in piazza d’onore. Soloil grande favorito di giornata, l’uomo più atteso, detentore del titolo: Tom. Il trionfatore di Pariginon ha trovato la miglior giornata della carriera, ma ha centrato comunque una medaglia a 39” dalla vetta. Completano la top-5 l’altro britannico Charlie Aldrigde ed il francese Mathis Azzaro.