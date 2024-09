Moto 3 risultati e ordine di arrivo GP Aragon 2024 | vince Ruenda primo podio per Lunetta

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) José Antonio Rueda trionfa nella gara del GP didi3: ecco ie l’di. Grande spettacolo sulla pista di Alcaniz, che ha risentito un po’ delle piogge della notte in termini di grip. Prima vittoria per lo spagnolo Rueda (Ktm), che si mette alle spalle l’olandese Collin Veijer (Husqvarna). Primissimoper il rookie italiano Luca(Honda), pilota della scuderia guidata da Paolo Simoncelli che corre proprio con il numero 58 del Sic. Quarta posizione per il leader della classifica generale David Alonso (CF), crollato a sei giri dal termine dopo aver comandato la gara fin dalla partenza. Più indietro gli altri italiani: decimo Matteo Bertelle, tredicesimo Stefano Nepa, ventesimo Riccardo Rossi. Caduta per Filippo Farioli, mentre non è partito Nicola Carraro, che nella caduta in qualifica si è procurato uno strappo al bicipite destro.