LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | Pieterse e Lill si giocano la vittoria Berta in lotta per la medaglia

(Di domenica 1 settembre 2024) 10.58ha un vantaggio di 13 secondi su, fantastica la fine del terzo giro. 10.56 Terpstra e Lecomte stanno provando ad accelerare, Martinadeve rimanere agganciata. 10.54 Il terzetto composto da Lecomte,e Terpstra è distante 53 secondi dalla testa. 10.53 Anche in questa occasioneha fatto la differenza in discesa e ha preso nove secondi di vantaggio su. 10.52 Martinache è stata ripresa da Terpstra e Lecomte. 10.51 La canadese Holmgren sta andando fortissimo per le under 23 e sarebbe fra le prime 10 dell'élite. 10.49 Italia inper laanche tra le under 23 con la canadese Holmgren davanti alla francese Onesti, ma Valentina Corvi occupa la terza posizione. 10.