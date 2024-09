LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Ganeshamoorthy a medaglia nel lancio del disco in lotta per l’oro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21:27 Nel salto in lungo T37 lad’oro per Xiaoyan Wen è praticamente certa: Jaleen Robert, attualmente seconda, è mezzo metro indietro. 21:24 E’AAAAAA! Arriva la squalifica per il greco Grigorios Ntislis, Rigivanè sicuro almeno delladi bronzo! 21:21 Roderick Townsend sta spiccando il volo nel salto in alto T47: lo statunitense ha superato anche 2.06m al primo tentativo,sembra cosa fatta. 21:18 Situazione invariata neldel giavellotto femminile F34 con le due cinesi Lijuan Zou e Caiyun Zou rispettivamente prima e seconda. 21:15 Il polacco Robert Jachimowicz è quarto neldelF52 (17.69). Rigivanad un passo dalla, mancano tre atleti! 21:12 Xiaoyan Wen migliora di un ulteriore centimetro il record paralimpico nel salto in lungo t37 (5.24m).