Cambiate mestiere | il piddino insulta Gigi D' Alessio? La risposta al concerto è da applausi | Video

(Di domenica 1 settembre 2024) Un vero e proprio caso a Macerata. A quanto pare due consiglieri avrebbero osteggiato ildiD'all'Arena ritenendolo un cantante da "sagra paesana". Il cantante partenopeo in un primo momento ha lasciato correre senza rispondere ai due esponenti politici, di cui uno dem. Poi, proprio nel corso delha deciso di regolare i conti in modo chiaro e netto, parlando proprio di quanto accaduto: "”, ha dettoD'dopo aver ironizzato sul cognome del(“Ricotta, con quel cognome poverello”). L'artista napoletano ha quindi invitato i diretti interessati a documentarsi e a prendere informazioni precise prima di attaccare senza alcun motivo qualcuno. “Andate prima su Google per sapere chi sono”. E ancora: “Vi pago anche io con le mie tasse. Vi dò un consiglio:, vi prendo a lavorare con me”.