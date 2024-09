Acerbi dominante in Inter-Atalanta Non è solo un difensore

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Francescoè stato uno dei migliori in campo divenerdì sera. Ha dominato Mateo Retegui e non, ha fatto anche da attaccante. L’analisi della sua prestazione. SORPRESA – Agosto è stato il mese dei dubbi intorno a Francesco. La prestazione sottotono con il Genoa aveva confermato le domande dei tifosi sulla forma fisica del, che rientrava da un problema di pubalgia. Il giocatore non ha vissuto le migliori delle estati: l’infortunio ha stroncato il suo sogno di salutare la Nazionale con l’Europeo giocato da leader della difesa. Oggi il giocatore ha ritrovato il sorriso e la solita efficacia, nonin fase di non possesso.ai raggi X PRESTAZIONE –ha segnato il ritorno ditra i grandissimi del reparto. La sua partita è stata ai limiti della perfezione e lo ha visto in proiezione offensiva.