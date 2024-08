Vespe ragni serpenti e veleni Il professore | Ecco come curiamo punture e morsi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Roma, 31 agosto 2024 - Idegli animali, dagli insetti aiai, anche a sonagli - perché acquistiamo specie aliene ma poi magari ci stanchiamo e le abbandoniamo - sono tra le competenze (vastissime) di una rete di centri tossicologici in Italia, 7-8 quelli più attivi, uno solo punto di riferimento nazionale, a Pavia. Lo dirige Carlo Locatelli, past presidente Sitox, la Società italiana di tossicologia. Dal terrorismo ai crotali: l’impegno dei centri antiveleno Oltre 100mila telefonate all’anno per una serie di problemi davvero complessi, gli intossicati sono 60mila. Ida animali, spiega ilinnamorato del suo mestiere, sono “una minima parte del lavoro. Noi siamo riferimento nazionale per lo Stato. Facciamo consulenza per droghe, terrorismo, antidoti, farmaci. Interveniamo per problemi acuti, si può trattare anche di choc anafilattici e allergia.