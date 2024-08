US Open Djokovic e Musetti ko nella notte italiana | strada spianata per Sinner!

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 31 agosto 2024)ricca di sorprese agli US. Dopo l’eliminazione inattesa di Carlos Alcaraz, arriva un altro prematuro upset per uno dei grandi favoriti del torneo: Novakperde ai sedicesimi contro Popyrin e abbandona il torneo. Non gli accadeva da 14 anni di perdere così presto a Flushing Meadows., numero 2 del ranking ATP, è stato sconfitto dal giovane australiano in 4 set conclusi con il punteggio di 6-4 / 6-4 / 2-6 / 6-4 in 3 ore e 20 minuti di gioco. Brutte notizie anche per Lorenzo, sconfitto ai sedicesimi di finale contro Brandon Nakashima. L’americano, galvanizzato dal tifo del pubblico di casa, si è imposto con il punteggio di 6-2 / 3-6 / 6/3 / 7-6 (7-4).