Uomini e Donne Francesca Sorrentino tronista | la reazione dell’ex Manuel Maura

(Di sabato 31 agosto 2024) La prima registrazione didella stagione 2024-2025 ha svelato l’identità dei tronisti. Tra di loro, Maria De Filippi ha reclutato anche, ex volto dell’edizione 2023 di Temptation Island: ma come avrà reagito il suo ex,Mara? Non bene, stando a quanto trapelato. Il prossimo lunedì 9 settembre partirà la nuova edizione di. Nel frattempo, grazie anche alle anticipazioni rilasciate dal blogger Lorenzo Pugnaloni, sono emersi i primi dettagli sulle nuove e attesissime puntate del dating show. In particolare, è stata svelata l’identità dei tre tronisti: Alessio, Michele Longobardi (ex corteggiatore dia Carriero nella precedente stagione) e. Quest’ultima è sicuramente uno dei nomi che hanno attirato maggiormente la curiosità del pubblico.