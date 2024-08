Tragedia sulle Dolomiti | escursionista tedesca scivola e muore nel Bellunese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Belluno, 31 agosto 2024 – Mattinata diin valle delle Comelle, nel territorio di Canale d’Agordo (Belluno): un’è morta in un incidente mentre percorreva l’Altavia numero 2. L’allarme al Suem 118 è stato lanciato da colui che l’accompagnava nell’escursione: “L’ho vista precipitare”, avrebbe detto. Secondo quanto raccontato, il testimone non l’avrebbe più vista dopo una caduta da un salto di roccia. A seguito di un sopralluogo nel punto indicato, l’elicottero del Suem, inviato da Pieve di Cadore, ha rinvenuto il corpo della vittima alcune decine di metri più sotto. E’ stato dunque recuperato e trasportato alla frazione di Gares, dove si trovava una squadra del Soccorso alpino della Val Biois, per essere affidato al carro funebre.