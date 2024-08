Terme fra presente e futuro Ipotesi febbraio per la nuova gara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Montecatini, 31 agosto 2024 – Quando verrà organizzata laprocedura di vendita dei beni delle? Il commissario giudiziale Alessandro Torcini e il liquidatore Enrico Terzani sono al lavoro, dopo il primo tentativo andato deserto, lo scorso luglio. Il confronto con l’autorità giudiziaria prosegue senza interruzioni. A luglio, venne organizzata la cessione complessiva di tutti beni strategici dell’azienda, con un’offerta minima di 42 milioni di euro. Nessuno si è presentato e, adesso, i due professionisti incaricati dal tribunale fallimentare nell’ambito della procedura di concordato preventivo in continuità lavorano per trovare un’altra strada. La, in ogni caso, non dovrebbe tenersi prima di2025.