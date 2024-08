Temptation Island 12 uno dei fidanzati è già noto su Tik Tok e su di lui arriva una segnalazione | Mi mandava messaggi per vederci anche se era fidanzato

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di sabato 31 agosto 2024) Tornerà in onda a partire dal 10 settembre la dodicesima edizione di. Il docu reality raccontato da Filippo Bisciglia dopo gli ottimi ascolti dell’edizione terminata solo qualche settimana fa ha prontamente calato il bis, generando euforia fra i suoi fedelissimi telespettatori. Nella giornata di ieri è stata ufficializzata sugli account social del programma la quarta coppia formata da Anna e Alfred. Insieme da oltre un anno e mezzo, a scrivere aè la ragazza. Anna sente di non ricevere dal suole attenzioni che merita, inoltre teme di non essere l’unica donna nella sua vita. I dubbi sono iniziati a trapelare dopo la scoperta di alcune chat in cui Alfred raccontava agli amici di organizzare delle serate con alcune donne.