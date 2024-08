Supporto agli studenti dalla Banca del Piceno grazie ai nuovi premi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Ladelinnova l’impegno a sostegno deglisoci o figli di soci e dipendenti, con l’assegnazione deidi Studio 2024. Un anno fa furono ben 65 i giovani assegnatari delo in denaro elargitodel. Anche quest’anno, dunque, il Consiglio di amministrazione ha stanziato una somma importante per riconoscere ai ragazzi diplomati e laureati nel 2023 col massimo dei voti, uno che rappresenti un punto di partenza e non d’arrivo. "Da sempre ladelè vicina alle nuove generazioni – commenta il presidente Sandro Donati –. Idi Studio rappresentano una delle tante iniziative concrete perché viene dato il giusto riconoscimento, anche con una somma in denaro, a giovani del territorio che con sacrifici e abnegazione hanno avviato un percorso scolastico virtuoso".