Renate-Feralpisalò oggi in tv | data orario e diretta streaming Serie C 2024 2025

(Di sabato 31 agosto 2024) Le informazioni relative alla, l’, latv e lodi, match dello stadio Mino Favini valevole per la seconda giornata del campionato italiano di. La compagine nerazzurra, dopo il grande colpo in trasferta messo a referto nel primo turno contro la Pro Patria, vuole subito dare continuità ai risultati per regalare un’altra gioia ai suoi tifosi., come seguire il match La squadra lombarda, invece, arriva da un pareggio a reti bianche in casa contro il Novara e ora ha intenzione di conquistare i primi tre punti della sua stagione. La partita andrà in scena nella giornata di sabato 31 agosto alle ore 18:00 e sarà trasmessa insu Sky Sport 256. Sportface.it seguirà l’evento ine fornirà diversi aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti al termine della gara.