Omicidio Sharon Verzeni la notizia dal carcere sull’assassino Moussa Sangare | la conferma dal suo avvocato

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) L’diè stato avvolto nel mistero per un mese, poi è stato individuato e arrestato il presunto assassino.è rinchiuso incon la pesantissima accusa di aver ucciso a coltellate la 33enne a Terno d’Isola, in provincia di Bergamo, e ora l’dell’uomo ha rilasciato un’intervista per spiegare come stia l’assistito. Dopo che è stato commesso l’di, le forze dell’ordine hanno arrestato. Il 31enne avrebbe agito senza un motivo, infatti non conosceva la vittima e l’avrebbe ammazzata scegliendola a caso. Prima avrebbe anche minacciato col coltello due ragazzini, che ora gli investigatori sperano di rintracciare. Leggi anche: “Chi è davvero”.