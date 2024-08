Occhi puntati sul futuro di Atc | Meno corse nei giorni festivi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) La crisi del trasporto pubblico locale non è soltanto un problema spezzino (come dimostrano le difficoltà a garantire la completezza dei servizi) ma interessa anche altre realtà nazionali. Il mal comune però non deve distogliere l’attenzione dalla situazione. Lo ha ribadito Marco Furletti segretario territorioale Uil Trasporti. "Crediamo – spiega – necessario e non più rinviabile un urgente intervento della proprietà di Atc Esercizio volto alla ripresa di un tavolo negoziale aziendale che porti alla stipula di un accordo di secondo livello in grado di dare risposte concrete in termini salariali ai lavoratori". Furletti ha ribadito la necessità di rimodulare il servizio a partire da gennaio in funzione del personale a disposizione.